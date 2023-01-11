В Донецкой области россияне мобилизуют людей с инвалидностью на должности водителей
Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях: захватчики берут в ряды военных РФ людей с инвалидностью, наркозависимых и представителей криминалитета
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что на временно оккупированных территориях Украины продолжаются меры по принудительной мобилизации. Из-за сопротивления захватчикам все труднее найти пополнение в ряды своих войск, поэтому "военные" берут на службу людей с инвалидностью, наркозависимых и представителей криминалитета.
"По информации нашего подполья, на временно оккупированных территориях Донбасса принудительно мобилизуют людей с инвалидностью. Их берут на должности водителей. Мобилизированные же используются в сухопутных подразделениях оккупационных войск", - подчеркнули в ЦНС.
- Напомним, ранее ЦНС сообщал , что российские захватчики в Крыму готовятся к новой волне мобилизации: они приказали отчислить студентов призывного возраста, которые учатся на временно захваченном полуострове.
- Также Центр нацсопротивления информировал, что во временно оккупированной Горловке Донецкая область россияне планируют мобилизовать 2 тыс. человек.
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