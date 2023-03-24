В Донецкой области россияне мобилизовали почти всех водителей маршруток, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Во временно захваченных районах Донецкой области оккупанты мобилизовали почти всех водителей маршруток междугородного сообщения. В результате сообщения между городами почти остановлены, так как некому ездить. Проблема отсутствия водителей из-за мобилизации также наблюдается на коммунальных предприятиях", - пишет ЦНС.

Россиянам также приходится искать новых работников для местной ГСЧС. Из-за мобилизации у оккупантов возник кадровый дефицит. Захватчики убрали возрастной ценз для пожарных и спасателей.