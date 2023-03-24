В Донецкой области россияне мобилизовали почти всех водителей маршруток, - ЦНС
Российские захватчики мобилизовали почти всех водителей маршрутных такси на временно оккупированной территории Донецкой области
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Во временно захваченных районах Донецкой области оккупанты мобилизовали почти всех водителей маршруток междугородного сообщения. В результате сообщения между городами почти остановлены, так как некому ездить. Проблема отсутствия водителей из-за мобилизации также наблюдается на коммунальных предприятиях", - пишет ЦНС.
Россиянам также приходится искать новых работников для местной ГСЧС. Из-за мобилизации у оккупантов возник кадровый дефицит. Захватчики убрали возрастной ценз для пожарных и спасателей.
- 24 марта российские войска заявили о создании "Добровольческой молодежной дружины" на территории временно оккупированной Запорожской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.56Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное