Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .

"Еще две школы разрушили российские оккупанты в Донецкой области сегодня утром - в Константиновке и Бахмуте. Кроме того, в Новодмитровке от рашистского огня пострадал детский сад", - подчеркнул он.

Около пяти часов россияне нанесли ракетный удар по окрестностям Кураховской громады и разрушили частный дом.

Также продолжаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки – повреждены частные дома и хозяйственные объекты. В результате этого получили повреждения частные дома и хозяйственные объекты.

О пострадавших на 10:00 24 июля информация не поступала.

23 июля в Донецкой области оккупанты убили двух мирных жителей, еще двоих ранили.

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