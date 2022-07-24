В Донецкой области россияне 24 июля обстреляли школы, детсад и дома
В Донецкой области 24 июля россияне разрушили две школы, обстреляли детсад, частные дома и хозяйственные сооружения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .
"Еще две школы разрушили российские оккупанты в Донецкой области сегодня утром - в Константиновке и Бахмуте. Кроме того, в Новодмитровке от рашистского огня пострадал детский сад", - подчеркнул он.
Около пяти часов россияне нанесли ракетный удар по окрестностям Кураховской громады и разрушили частный дом.
Также продолжаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки – повреждены частные дома и хозяйственные объекты. В результате этого получили повреждения частные дома и хозяйственные объекты.
О пострадавших на 10:00 24 июля информация не поступала.
- 23 июля в Донецкой области оккупанты убили двух мирных жителей, еще двоих ранили.
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