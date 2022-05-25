В Донецкой области РФ за 24 мая убила 12 мирных жителей
За день 24 мая в Донецкой области российские преступники убили 12 мирных жителей
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 24 мая россияне убили 12 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 2 в Авдеевке, 2 в Райгородке, 1 в Лимане, 1 в Николаевке и 1 в Калинове. Еще 10 человек получили ранения", - написал Кириленко.
Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.
- 24 мая глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Силы обороны Украины отошли от Светлодарска Донецкой области для перегруппировки.
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