Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 24 мая россияне убили 12 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 2 в Авдеевке, 2 в Райгородке, 1 в Лимане, 1 в Николаевке и 1 в Калинове. Еще 10 человек получили ранения", - написал Кириленко.

Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.

24 мая глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Силы обороны Украины отошли от Светлодарска Донецкой области для перегруппировки.

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