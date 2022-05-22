В Донецкой области РФ убила еще 7 мирных жителей
За сутки 21 мая в Донецкой области от рук оккупанта скончались еще 7 мирных жителей
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 21 мая россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Лимане, 2 в Николаевке, 1 в Авдеевке и 1 в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения. Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили в Луганской области", - написал Кириленко.
Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.
- С 23 мая комендантский час в Донецкой области продлится с 21:00 до 05:00
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