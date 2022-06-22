В Донецкой области РФ 22 июня убила мирных людей в Пречистовке, Красногоровке и Железном

Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 22 июня россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: 2 в Пречистовке, 1 в Красногоровке и 1 в Железном. Еще 5 человек получили ранения", - написал Кириленко.

Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.

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