В Донецкой области РФ 22 июня убила мирных людей в Пречистовке, Красногоровке и Железном
За день, 22 июня, российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Россия убивает гражданских! За 22 июня россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: 2 в Пречистовке, 1 в Красногоровке и 1 в Железном. Еще 5 человек получили ранения", - написал Кириленко.
Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.
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