В Донецкой области рашисты убили двух гражданских, еще четверо получили ранения, - председатель ОВА
За 29 апреля россияне убили двух мирных жителей Донбасса: во Времовке и Шандриголовом. Еще четверо человек получили ранения
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
"Кроме того, медицинская помощь в Донецкой области была предоставлена шестерым раненым в Луганской области. Также удалось уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно. Каждый россиянин заплатит за свои преступления!", - пишет Кириленко .
- Напомним, ВСУ взорвали железнодорожный мост в Донецкой области: в реку свалился российский поезд с грузовыми вагонами
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