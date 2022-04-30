В Донецкой области рашисты убили двух гражданских, еще четверо получили ранения, - председатель ОВА

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.



"Кроме того, медицинская помощь в Донецкой области была предоставлена шестерым раненым в Луганской области. Также удалось уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно. Каждый россиянин заплатит за свои преступления!", - пишет Кириленко .

Напомним, ВСУ взорвали железнодорожный мост в Донецкой области: в реку свалился российский поезд с грузовыми вагонами