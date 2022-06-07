В Донецкой области ранили 5 мирных жителей
7 июня россияне ранили пятерых мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram .
"2 раненых в Очеретино, 2 в Ласточкино и 1 в Николаевке. Кроме того, в Константиновке зарегистрирован 1 человек, который получил ранения в Луганской области", - написал он.
По его словам, сейчас невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- 5 июня из-за российской агрессии трое мирных жителей погибли в Донецкой области, еще двое ранены.
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