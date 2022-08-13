В Донецкой области противник стервенеет и из последних сил пытается прорваться, но все вражеские атаки отражаются, - боец "Легиона Свободы" Назаренко
Владимир Назаренко, лейтенант Нацгвардии и заместитель командира батальона "Легион Свободы", отметил, что последние несколько дней в Донецкой области идут постоянные круглосуточные бои как стрелковые, так и пехотные, также артиллерийские обстрелы, работает все - и "ураганы", и авиация, и минометы
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Чрезвычайно сложная ситуация, последние несколько дней враг как бешеный, разрушает все рубежи, но наши бойцы дерутся как львы и отбивают все вражеские атаки. Десятки и сотни уничтоженных оккупантов. Нам отступать некуда, наоборот, надо контратаковать и уничтожать противника. Идут постоянные круглосуточные бои - как стрелковые, так и пехотные, а также артиллерийские обстрелы. Работает все - и "ураганы", и авиация, и минометы. Но мы мужественно держим оборону и отбиваем все атаки. Враг пытается из последних сил атаковать, прорываться, совершать штурмовые действия, но ему ничего не удается. Противник не продвинулся ни на метр", - заметил лейтенант Нацгвардии.
Владимир Назаренко подчеркнул, что нужно как можно скорее выбить оккупантов, потому что это наш дом, наша земля, наши границы и наше государство.
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