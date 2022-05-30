В Донецкой области произошла утечка аммиака

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram .

"В результате боевых действий повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти - Одесса". Эта ветвь не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотечением. Облако аммиака движется над почвой от села Травневое к Бахмуту.

"Местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности. Информации о пострадавших и погибших пока нет", - подытожил Кириленко.

Впоследствии он сообщил, что угрозы для Бахмута нет

"Спасатели провели обследование - на отрезке трубопровода 7,5 км находится ориентировочно 250 тонн аммиака. Утечка - незначительная. Радиус возможного поражения облаком аммиака составляет около 4 км", - написал Кириленко.

Глава ОВА отметил, что в зоне поражения – Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное.

К ликвидации последствий аварии привлечены 45 специалистов и 9 автоцистерн.

11 мая в результате российских обстрелов поврежден состав с аммиачной селитрой возле Краматорска.