В Донецкой области произошла утечка аммиака
В Бахмутском районе Донецкой области произошла утечка аммиака
Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram .
"В результате боевых действий повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти - Одесса". Эта ветвь не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотечением. Облако аммиака движется над почвой от села Травневое к Бахмуту.
"Местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности. Информации о пострадавших и погибших пока нет", - подытожил Кириленко.
Впоследствии он сообщил, что угрозы для Бахмута нет
"Спасатели провели обследование - на отрезке трубопровода 7,5 км находится ориентировочно 250 тонн аммиака. Утечка - незначительная. Радиус возможного поражения облаком аммиака составляет около 4 км", - написал Кириленко.
Глава ОВА отметил, что в зоне поражения – Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное.
К ликвидации последствий аварии привлечены 45 специалистов и 9 автоцистерн.
- 11 мая в результате российских обстрелов поврежден состав с аммиачной селитрой возле Краматорска.
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