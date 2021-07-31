В Донецкой области произошел взрыв на шахте

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

31 июля в 6:10 поступило сообщение о взрыве на шахте шахтоуправления "Покровское". Взрыв произошел примерно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 10 горняков, которых сейчас госпитализировали в Центральную районную больницу Покровска.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 5 апреля в городе Нововолынск Волынской области в шахте №9 "Нововолынская" оборвался лифт с шахтерами .

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