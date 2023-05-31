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В Донецкой области проект по очистке шахтных вод полностью реализован, идут последние пуско-наладочные работы, - Кириленко

31 мая, 2023 среда
10:08
Экономика

В Донецкой области полностью реализован проект по очистке шахтных вод, проводятся финальные пусконаладочные работы. Это альтернативный способ спасти центральные города региона от дефицита воды

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, пишет Укринформ.

"Проект по очистке шахтных вод выполнен в полном объеме. Пуско-наладочные работы уже больше недели продолжаются, происходит наполнение резервуаров", - отмечает Кириленко.

Также руководитель отметил, что в течение последней недели приходят окончательные анализы использования очищенной воды шахт в качестве питьевой, а также бытовой воды.

Он добавил, что было решено увеличить начальный объем резервуара, в который будет скапливаться эта вода.

Кириленко отметил, что в Донецкой области также ведутся работы по бурению глубоких скважин, которые станут дополнительным источником воды. И на сегодняшний день в Покровской и Мирноградской общинах уже работают 735 скважин.

  • Напомним, оккупационная армия РФ постоянными обстрелами разрушила дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области.
Общество
Украина
Донетчина
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