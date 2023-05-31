Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, пишет Укринформ.

"Проект по очистке шахтных вод выполнен в полном объеме. Пуско-наладочные работы уже больше недели продолжаются, происходит наполнение резервуаров", - отмечает Кириленко.

Также руководитель отметил, что в течение последней недели приходят окончательные анализы использования очищенной воды шахт в качестве питьевой, а также бытовой воды.

Он добавил, что было решено увеличить начальный объем резервуара, в который будет скапливаться эта вода.

Кириленко отметил, что в Донецкой области также ведутся работы по бурению глубоких скважин, которые станут дополнительным источником воды. И на сегодняшний день в Покровской и Мирноградской общинах уже работают 735 скважин.