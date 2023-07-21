В Донецкой области продолжаются бои за Старомайорское, ВСУ пытаются продвигаться в сторону Волновахи, - военнослужащий Войтко
В Донецкой области продолжаются бои за село Старомайорское, там продолжает находиться личный состав противника, также Вооруженные силы Украины пытаются продвинуться в сторону Волновахи, которая выполняет роль транспортного узла для оккупантов
Об этом заявил военнослужащий ВСУ Александр Войтко в эфире Еспресо.
"Можем говорить о направлении Большая Новоселка - Угледар - это юг Донецкой области. На направлении Великой Новоселки продолжаются бои за Старомайорское, в этом населенном пункте продолжают находиться российские оккупанты, но наши подразделения производят огненное впечатление, пытаются продвигаться дальше на юг", - отметил он.
Что касается Угледарского направления, военный отмечает, что там тоже продолжаются напряженные бои, но враг накопил очень большую группу войск, потому что неподалеку от Волноваха, которая служит для них важным транспортным узлом, особенно после подрыва Крымского моста.
Войтко добавил, что на Угледарском направлении продвижений значительных нет, но также враг несет значительные потери в живой силе и в технике, а подразделения ВСУ пытаются продвигаться в сторону Волновахи.
- На Таврическом направлении за 19 июля Россия потеряла более двух рот солдат и 15 единиц военной техники. По данным Генштаба армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 530 солдат, 6 танков и 33 БПЛА.
- С начала полномасштабного вторжения армия России потеряла на войне в Украине 240 690 военных. 20 июля ВСУ успешно отразили атаки российских террористов на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.
- 21 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Вооруженные Силы Украины преуспели на трех направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах и нанося огненное поражение артиллерией по выявленным целям РФ.
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