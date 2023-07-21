Об этом заявил военнослужащий ВСУ Александр Войтко в эфире Еспресо.

"Можем говорить о направлении Большая Новоселка - Угледар - это юг Донецкой области. На направлении Великой Новоселки продолжаются бои за Старомайорское, в этом населенном пункте продолжают находиться российские оккупанты, но наши подразделения производят огненное впечатление, пытаются продвигаться дальше на юг", - отметил он.

Что касается Угледарского направления, военный отмечает, что там тоже продолжаются напряженные бои, но враг накопил очень большую группу войск, потому что неподалеку от Волноваха, которая служит для них важным транспортным узлом, особенно после подрыва Крымского моста.

Войтко добавил, что на Угледарском направлении продвижений значительных нет, но также враг несет значительные потери в живой силе и в технике, а подразделения ВСУ пытаются продвигаться в сторону Волновахи.