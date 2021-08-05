В Донецкой области правоохранители перекрыли канал торговли людьми в Грецию
СБУ перекрыла канал, через который в Донецкой области пытались транспортировать двух украинок в Грецию для сексуальной эксплуатации
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как отмечают правоохранители, 38-летний организатор схемы вместе с неустановленным лицом договорились транспортировать женщин для занятий проституцией в Афинах. Гражданин Армении, пользуясь тяжелым материальным положением жертв, убеждал девушек согласиться на "работу", обещая им достойные условия и проживание.
"По обещаниям вербовщика за час оказания интимных услуг они должны были получать от 50 долларов США. После получения согласия от двух женщин фигурант оплатил им оформление всех необходимых документов и переезд в Греческую Республику", - пишут в пресс-службе.
Правоохранители задержали преступника в Киеве, где он должен был встретить жертв перед международными перевозками.
Как известно, в соответствии с ч. 2 ст. 149 Уголовного Кодекса Украины злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.
Сейчас полиция работает над тем, чтобы установить личности других организаторов и участников торговли людьми.
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