В Донецкой области поступления от туристических сборов за год выросли на 60%

Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Донецкой области.



"За десять месяцев 2021 года отдыхающие Донбасса оставили в регионе 2,8 млн грн туристического сбора, что на 60%, или на 1 млн грн больше прошлогодних показателей", - говорится в сообщении.



Местный Краматорский бюджет благодаря туристам с начала года пополнился на 996,4 тыс. грн.



Более 850 тыс. грн. поступило городам Славянск и Лиман.



Бюджеты Мангуша и Мариуполя пополнились преимущественно благодаря курортам Азовского побережья и получили 650,6 тыс. грн.



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