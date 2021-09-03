В Донецкой области после 1 сентября два класса ушли на карантин
Два класса в школах Добропольской территориальной общины и Николаевской территориальной общины ушли на карантин из-за регистрации случаев заболевания коронавируса
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.
"На вчерашний день у нас заболели двое учеников и шесть учителей. Два класса фактически - один в Добропольской территориальной общине и один в Николаевской общине - дети пошли на самоизоляцию за того, что заболели их сверстники и заболели учителя", - заявила директор департамента образования и науки облгосадминистрации Татьяна Сидашева.
На территории Добропольской территориальной общины и Николаевской территориальной общины был обнаружен низкий процент вакцинации среди учителей.
Сидашева добавила, что в соответствующие общин пока обратились с призывом, чтобы активизировать процесс вакцинации.
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