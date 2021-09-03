В Донецкой области после 1 сентября два класса ушли на карантин

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

"На вчерашний день у нас заболели двое учеников и шесть учителей. Два класса фактически - один в Добропольской территориальной общине и один в Николаевской общине - дети пошли на самоизоляцию за того, что заболели их сверстники и заболели учителя", - заявила директор департамента образования и науки облгосадминистрации Татьяна Сидашева.

На территории Добропольской территориальной общины и Николаевской территориальной общины был обнаружен низкий процент вакцинации среди учителей.

Сидашева добавила, что в соответствующие общин пока обратились с призывом, чтобы активизировать процесс вакцинации.