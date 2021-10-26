В Донецкой области полицейский продавал криминалитету оружие из зоны ООС
СБУ задержали полицейского, торговавшего оружием и боеприпасами из района проведения ООС
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сотрудники СБУ разоблачили полицейского патрульной службы полка спецназначения "Киев" и его сообщника, торговавших оружием и боеприпасами из района проведения ООС", - говорится в сообщении.
В настоящее время обоим злоумышленникам доложено подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, полицейский Нацпола, откомандированный в район проведения ООС для прохождения службы, организовал незаконный сбыт оружия, патронов и взрывчатки по всей территории Украины. Вместе со своим сообщником они продавали "товар" представителям криминалитета.
Оружие и боеприпасы злоумышленники хранили в частных гаражных помещениях Краматорска Донецкой области.
Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Краматорске сразу после очередного сбыта оружия.
Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли:
- 61 гранату;
- 4 мины, разной модификации;
- около 13 кг взрывчатых веществ;
- 30 взрывателей;
- 38 реактивных патронов и дымовых гранат/мин;
- более 10 600 патронов разного калибра;
- пистолеты-пулеметы, карабины.
В рамках уголовного производства идет досудебное расследование.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.55
-
EUR
Покупка 30.45Продажа 30.83
- Актуальное
- Важное