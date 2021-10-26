В Донецкой области полицейский продавал криминалитету оружие из зоны ООС

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ разоблачили полицейского патрульной службы полка спецназначения "Киев" и его сообщника, торговавших оружием и боеприпасами из района проведения ООС", - говорится в сообщении.

В настоящее время обоим злоумышленникам доложено подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, полицейский Нацпола, откомандированный в район проведения ООС для прохождения службы, организовал незаконный сбыт оружия, патронов и взрывчатки по всей территории Украины. Вместе со своим сообщником они продавали "товар" представителям криминалитета.

Оружие и боеприпасы злоумышленники хранили в частных гаражных помещениях Краматорска Донецкой области.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Краматорске сразу после очередного сбыта оружия.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли:

61 гранату;

4 мины, разной модификации;

около 13 кг взрывчатых веществ;

30 взрывателей;

38 реактивных патронов и дымовых гранат/мин;

более 10 600 патронов разного калибра;

пистолеты-пулеметы, карабины.

В рамках уголовного производства идет досудебное расследование.



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