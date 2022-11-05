Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии", - сообщение "МВД ДНР", которое цитирует РБК-Украина.

Напомним, Александр Никулин "приговорил" к казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагимова, с первых дней полномасштабного вторжения защищавших Мариуполь.

21 июля СБУ сообщила о подозрении "судьи" так называемой "Апелляционной палаты Верховного суда ДНР", Никулин обвинялся в нарушении законов и обычаев войны.

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