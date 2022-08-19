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Главная война с Россией В Донецкой области пограничники ликвидировали двух российских диверсантов, ранили еще одного

В Донецкой области пограничники ликвидировали двух российских диверсантов, ранили еще одного

19 августа, 2022 пятница
11:03
война с Россией

В Донецкой области пограничники ликвидировали двух вражеских диверсантов и ранили еще одного, когда те пытались форсировать Северский Донец

Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .

Пограничники заметили группу россиян, снявших с себя всю форму и снаряжение, чтобы удобнее форсировать Северский Донец.

"Заплыв не удался: два врага уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали", - подчеркнули в ГНСУ.

  • 18 августа украинские защитники уничтожили 4 склада с боекомплектами и 2 базы россиян.

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