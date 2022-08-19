В Донецкой области пограничники ликвидировали двух российских диверсантов, ранили еще одного
В Донецкой области пограничники ликвидировали двух вражеских диверсантов и ранили еще одного, когда те пытались форсировать Северский Донец
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .
Пограничники заметили группу россиян, снявших с себя всю форму и снаряжение, чтобы удобнее форсировать Северский Донец.
"Заплыв не удался: два врага уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали", - подчеркнули в ГНСУ.
- 18 августа украинские защитники уничтожили 4 склада с боекомплектами и 2 базы россиян.
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