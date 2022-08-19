Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .

Пограничники заметили группу россиян, снявших с себя всю форму и снаряжение, чтобы удобнее форсировать Северский Донец.

"Заплыв не удался: два врага уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали", - подчеркнули в ГНСУ.

18 августа украинские защитники уничтожили 4 склада с боекомплектами и 2 базы россиян.

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