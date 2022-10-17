В Донецкой области погибли 4 мирных жителя, а в Лимане обнаружили еще 7 гражданских, убитых во время оккупации
За 16 октября от рук оккупантов в Донецкой области погибли 4 мирных жителя, а в Лимане были обнаружены еще 7 гражданских, убитых во время оккупации
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем телеграме .
Четверо погибших проживали в Бахмуте, Клищиевке, Заречном и Авдеевке. Еще десять человек за вчера получили ранения.
Кириленко также сообщает, что в Лимане обнаружили еще 7 гражданских, убитых россиянами во время оккупации.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1020 человек, были ранены 2415. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых пока не установлено.
- 16 октября в Лимане обнаружили еще 6 убитых во время оккупации людей.
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