В Донецкой области погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко

Об этом сообщил в телеграме руководитель ОП Андрей Ермак.

Алексей Титаренко в Офисе президента работал главным консультантом директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

Также о смерти Алексея Титаренко сообщили в Институте философии имени Г.С. Сковороды НАНУ. Там добавили, что воин погиб 7 мая.