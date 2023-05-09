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В Донецкой области погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко

9 мая, 2023 вторник
14:00
Война с Россией

На передовой Донетчины погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко

Об этом сообщил в телеграме руководитель ОП Андрей Ермак.

Алексей Титаренко в Офисе президента работал главным консультантом директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

Также о смерти Алексея Титаренко сообщили в Институте философии имени Г.С. Сковороды НАНУ. Там добавили, что воин погиб 7 мая.

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