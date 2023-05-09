В Донецкой области погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко
На передовой Донетчины погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко
Об этом сообщил в телеграме руководитель ОП Андрей Ермак.
Алексей Титаренко в Офисе президента работал главным консультантом директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.
Также о смерти Алексея Титаренко сообщили в Институте философии имени Г.С. Сковороды НАНУ. Там добавили, что воин погиб 7 мая.
- 6 мая сообщили о гибели в ходе боев в Донецкой области Даниила Денисевича с позывным Дозор, которому исполнился всего 21 год. Парень учился на режиссера
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