В Донецкой области под вражеский обстрел попали полицейские, 5 ранены

Об этом сообщил и.о. руководителя Национальной полиции Украины Иван Выгивский .

Автомобиль полицейских попал под обстрел в районе Часова Яра в Бахмутском районе.

Отмечается, что полицейские сами выбрались из зоны поражения, им оказана медицинская помощь. Состояние правоохранителей уточняется.

Справочно . "Белый ангел" - это более 20 полицейских экипажей, постоянно работающих вблизи линий фронта. На их счету тысячи эвакуированных граждан, в том числе 600 детей, а также оказание медицинской помощи, госпитализация раненых жертв войны, эвакуация тел погибших, доставление гуманитарной помощи туда, куда не могут заехать никакие волонтеры.