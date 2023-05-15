В Донецкой области под вражеский обстрел попали полицейские, 5 ранены
В понедельник, 15 мая, полицейские подразделения "Белый ангел", занимающегося эвакуацией населения с прифронтовых территорий, попали под вражеский обстрел - 5 правоохранителей ранены
Об этом сообщил и.о. руководителя Национальной полиции Украины Иван Выгивский .
Автомобиль полицейских попал под обстрел в районе Часова Яра в Бахмутском районе.
Отмечается, что полицейские сами выбрались из зоны поражения, им оказана медицинская помощь. Состояние правоохранителей уточняется.
Справочно . "Белый ангел" - это более 20 полицейских экипажей, постоянно работающих вблизи линий фронта. На их счету тысячи эвакуированных граждан, в том числе 600 детей, а также оказание медицинской помощи, госпитализация раненых жертв войны, эвакуация тел погибших, доставление гуманитарной помощи туда, куда не могут заехать никакие волонтеры.
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