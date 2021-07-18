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В Донецкой области открылся фестиваль исторических реконструкций

18 июля, 2021 воскресенье
13:15
Культура

Открылся ежегодный фестиваль исторических реконструкций "Дикое поле. Путь в Европу"

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООС передает Еспресо.TV .

На церемонии открытия фестиваля выступили заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Виктор Ганущак и председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Фестиваль традиционно проходит на берегу искусственного водохранилища вблизи села Назаровка, Никольской территориальной общины, в пределах охранной зоны Украинского степного природного заповедника " Каменные Могилы ", - говорится на странице ООС.

В этом году он объединил творческие коллективы со всей области. На десятках локаций мастера и мастерицы демонстрировали примеры народных искусств, коллективы реконструкторов показали гостям этапы жизни Дикого поля от времен скифов до эпохи возрождения независимости.

Для гостей фестиваля участники историко-этнографического комплекса "Азовская жена", рыцарского клуба "Бродекс", "Сильные казаки" и казацкий клуб "Ротарь" устроили показательные выступления, которые описывают жизнь в степях Донбасса казачества, демонстрировали акробатические элементы верховой езды, учили стрелять из луков и драться на мечах.

Для малышей организаторы создали городок аттракционов, а для всех желающих - тематические фотозоны, размещенные в различных локациях фестиваля.

Также на территории фестиваля прошла выставка военной техники.

Представители полиции, Национальной гвардии и Госпогранслужбы показали современные образцы вооружений. Отдельной "жемчужиной" выставки стали выступления кинологов, где служебные собаки показали свои навыки.

Кроме народных коллективов, на главной сцене фестиваля выступила группа "Тень солнца", чья музыка характеризуется как "казацкий рок".










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