В Донецкой области от травм погиб горняк, другой в тяжелом состоянии
В пятницу, 21 января, в Донецкой области в Доброполье погиб один горняк, другой в тяжелом состоянии с 45% ожогов тела
Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.
"На шахте "Добропольское" ШУ "Добропольское" погиб горняк очистного забоя Зеленый Сергей Викторович 1983 года рождения. Внезапная смерть работника произошла вблизи конвейерного штрека", - написал он.
Волынец отметил, что причины смерти выясняются. У погибшего остались жена и дочь.
"В противном случае удар током в шахте "Алмазная" получил 50-летний электрослесарь ШУ "Добропольское", наш коллега по Независимому профсоюзу горняков Украины Политковский Анатолий Францевич. В тяжелом состоянии, из 45% ожогов тела он находится в больнице Краматорска", - добавил глава профсоюза горняков Украины.
- Напомним, 30 июня 2021 года в Донецкой области в шахте в Доброполье нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью погиб горняк.
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