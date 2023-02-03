В Донецкой области от рук россиян погиб мирный житель, 8 получили ранения

Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

2 февраля россияне убили 1 жителя Краматорска.

Еще 8 человек в Донецкой области получили ранения. В частности, в Краматорске 6 человек и 2 в Бахмуте.

Всего в результате действий РФ на территории области погибли 1343 украинца и 2969 получили ранения.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.