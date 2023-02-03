В Донецкой области от рук россиян погиб мирный житель, 8 получили ранения
За минувшие сутки российские войска убили мирного жителя и еще 8 получили ранения в результате действий РФ
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
2 февраля россияне убили 1 жителя Краматорска.
Еще 8 человек в Донецкой области получили ранения. В частности, в Краматорске 6 человек и 2 в Бахмуте.
Всего в результате действий РФ на территории области погибли 1343 украинца и 2969 получили ранения.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.
- Во время обстрела города Бахмут Донецкой области в четверг получили ранения двое норвежских волонтеров-медиков Сандер Сёрсвен Трелвик и Симон Йонсен.
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