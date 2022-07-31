Об этом сообщила ГСЧС в телеграмме .

"Константиновские спасатели прибыли по вызову о пожаре, который произошел в результате обстрела за пределами с. Белая Гора Краматорского района. Горелая пшеница на корню площадью 10 га. До прибытия подразделений огонь уничтожил 150 гектаров поля", - подчеркнули в ведомстве.

Спасатели потушили огонь. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.

30 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Резниковке и 1 в Майдане. Еще 8 человек получили ранения.

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