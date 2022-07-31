В Донецкой области от российских обстрелов сгорело 150 га поля с пшеницей
Вблизи Белой Горы в Донецкой области в результате российских обстрелов сгорело 150 га поля с пшеницей, пожар потушили
Об этом сообщила ГСЧС в телеграмме .
"Константиновские спасатели прибыли по вызову о пожаре, который произошел в результате обстрела за пределами с. Белая Гора Краматорского района. Горелая пшеница на корню площадью 10 га. До прибытия подразделений огонь уничтожил 150 гектаров поля", - подчеркнули в ведомстве.
Спасатели потушили огонь. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.
- 30 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Резниковке и 1 в Майдане. Еще 8 человек получили ранения.
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