В Донецкой области осудили трех информаторов РФ
Трое жителей Донетчины осуждены за передачу врагу данных о расположении и перемещении военнослужащих ВСУ. Им грозит 5, 8 и 12 лет заключения
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Отмечается, что одной из вражеских информаторов была жительница Белозерска, которая в августе 2022 года посылала на номера российских мобильных операторов конфиденциальные данные. В частности, о расположении и перемещении военнослужащих ВСУ как на территории города, так и в Бахмутском районе.
"Другой информатор как администратор группы сторонников "русского мира" в Telegram начал сотрудничать с представителем государства-агрессора в январе 2023 года. Мужчина неоднократно отправлял на российский мобильный номер информацию о расположении личного состава и военной техники украинских защитников в Краматорске", - говорится в сообщении.
Житель города Покровск летом 2022 года также по телефону передавал представителю так называемой ДНР скриншоты Google Maps. На картах он обозначал места дислокации и направления перемещения подразделений ВСУ в своем городе, а также Селидово, Мирнограде и Покровском районе. Через некоторое время он проверял на местности, актуальны ли передаваемые им данные. В случае смены обстановки сообщал об этом оккупантам.
Вражеским информаторам присудили 5, 8 и 12 лет заключения.
- Во вторник, 11 апреля, стало известно, что СБУ задержала двух жителей деоккупированного Волчанска, которые собирали для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны.
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