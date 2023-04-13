Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что одной из вражеских информаторов была жительница Белозерска, которая в августе 2022 года посылала на номера российских мобильных операторов конфиденциальные данные. В частности, о расположении и перемещении военнослужащих ВСУ как на территории города, так и в Бахмутском районе.

"Другой информатор как администратор группы сторонников "русского мира" в Telegram начал сотрудничать с представителем государства-агрессора в январе 2023 года. Мужчина неоднократно отправлял на российский мобильный номер информацию о расположении личного состава и военной техники украинских защитников в Краматорске", - говорится в сообщении.

Житель города Покровск летом 2022 года также по телефону передавал представителю так называемой ДНР скриншоты Google Maps. На картах он обозначал места дислокации и направления перемещения подразделений ВСУ в своем городе, а также Селидово, Мирнограде и Покровском районе. Через некоторое время он проверял на местности, актуальны ли передаваемые им данные. В случае смены обстановки сообщал об этом оккупантам.

Вражеским информаторам присудили 5, 8 и 12 лет заключения.