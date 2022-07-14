В Донецкой области остаются около 340 тысяч гражданских, несмотря на призывы к эвакуации

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Каждый день люди подвергаются опасности со стороны оккупационных войск, которые беспощадно обстреливают населенные пункты подконтрольные Вооруженным силам Украины", - отмечают в оперативном командовании.

Населённые пункты области часто находятся без электропитания, хотя энергетики и пытаются его восстанавливать, несмотря на постоянные обстрелы. Продукты, чистую воду и медикаменты местные жители получают от украинских военных.

Церкви в области тоже не работают, поэтому по просьбе людей военные Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады помогли и с проведением богослужения.

В Донецкой области утром 14 июля оккупанты нанесли авиаракетные удары по промзоне Краматорска и оставили часть города без электричества.