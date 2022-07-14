В Донецкой области остаются около 340 тысяч гражданских, несмотря на призывы к эвакуации
В Донецкой области, несмотря на призывы власти как можно быстрее эвакуироваться, остаются почти 340 тысяч местных жителей
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Каждый день люди подвергаются опасности со стороны оккупационных войск, которые беспощадно обстреливают населенные пункты подконтрольные Вооруженным силам Украины", - отмечают в оперативном командовании.
Населённые пункты области часто находятся без электропитания, хотя энергетики и пытаются его восстанавливать, несмотря на постоянные обстрелы. Продукты, чистую воду и медикаменты местные жители получают от украинских военных.
Церкви в области тоже не работают, поэтому по просьбе людей военные Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады помогли и с проведением богослужения.
- В Донецкой области утром 14 июля оккупанты нанесли авиаракетные удары по промзоне Краматорска и оставили часть города без электричества.
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