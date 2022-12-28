В Донецкой области остановили работу все газовые котельные, - ОВА

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Повреждение магистрального газопровода в Харьковской области стало причиной вынужденного аварийного отключения котельных на территории Донецкой области. В настоящее время все котельные, работающие на газе, приостановили свою работу", - говорится в сообщении.

Уже сформированы ремонтные бригады для срочного обнаружения и обследования аварийного участка. Они проведут восстановительные работы.

"Как быстро удастся ремонтникам возобновить работу газопровода, будет зависеть от характера повреждения и его масштаба. О ходе работ, запуске котельных и восстановлении газо- и теплоснабжения на территории области буду сообщать дополнительно", - добавил Кириленко.

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