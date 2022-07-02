В Донецкой области ослабляют комендантский час
С 4 июля в Донецкой области продолжительность комендантского часа уменьшается с 22:00 до 04:00
Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаски будут действовать с 22:00 до 04:00", - написал Кириленко.
Руководитель Донбасса призвал ответственно относиться к этим ограничениям и не нарушать правила комендантского часа: "Это вопрос личной и общественной безопасности".
- С 23 мая комендантский час в Донецкой области действовал с 21:00 до 05:00.
- В ночь на 1 июля в центре Броваров бойцы одного из добровольческих формирований территориального общества (ДФТГ) открыли огонь по нарушителю комендантского часа.
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