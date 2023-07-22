В Донецкой области оператора Deutsche Welle ранило кассетными боеприпасами РФ
Оператор медиакомпании Deutsche Welle (DW) Евгений Шилко ранен российскими кассетными боеприпасами вблизи Дружковки Донецкой области. Также погиб украинский военный
Об этом сообщает DW Украина.
"Съемочная группа DW попала под российские обстрелы около 12:10 во время съемок тренировок украинских военных на полигоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Шилко доставили в больницу, сейчас его состояние стабильное. Корреспондент DW Матиас Бёллингер и сопровождавшая съемочную группу команда по безопасности не пострадали.
"Мы снимали украинскую армию во время тренировки, вдруг услышали несколько взрывов. Мы легли на землю, раздалось еще несколько взрывов, мы увидели, что есть раненые. Позже украинская армия подтвердила, что нас обстреляли кассетными боеприпасами", - рассказал Бёлингер.
Также известно, что во время атаки погиб один украинский военный, еще несколько серьезно пострадали.
- 22 июля в российских СМИ заявили о смерти военкора Ростислава Журавлева, якобы попавшего под украинский обстрел на фронте.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.34
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное