Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Донецкой области оператора Deutsche Welle ранило кассетными боеприпасами РФ

В Донецкой области оператора Deutsche Welle ранило кассетными боеприпасами РФ

22 июля, 2023 суббота
18:04
Война с Россией

Оператор медиакомпании Deutsche Welle (DW) Евгений Шилко ранен российскими кассетными боеприпасами вблизи Дружковки Донецкой области. Также погиб украинский военный

Об этом сообщает DW Украина.

"Съемочная группа DW попала под российские обстрелы около 12:10 во время съемок тренировок украинских военных на полигоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шилко доставили в больницу, сейчас его состояние стабильное. Корреспондент DW Матиас Бёллингер и сопровождавшая съемочную группу команда по безопасности не пострадали.

"Мы снимали украинскую армию во время тренировки, вдруг услышали несколько взрывов. Мы легли на землю, раздалось еще несколько взрывов, мы увидели, что есть раненые. Позже украинская армия подтвердила, что нас обстреляли кассетными боеприпасами", - рассказал Бёлингер.

Также известно, что во время атаки погиб один украинский военный, еще несколько серьезно пострадали.

  • 22 июля в российских СМИ заявили о смерти военкора Ростислава Журавлева, якобы попавшего под украинский обстрел на фронте.
Украина
журналисты
Донетчина
Читайте также:
Володимир Зеленський
21 июля, 2023 пятница
Зеленский подписал изменения к закону об иммиграции
путін
22 июля, 2023 суббота
Путин назвал польские земли подарком Сталина. Посла РФ вызывают в МИД Польши
дощь, гроза, парасоля, негода
21 июля, 2023 пятница
Ливни, шквалы, град и дальнейшее прояснение: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.34
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
22 июля
20:03
OPINION
Прогноз погоды на завтра
19:09
Депутат Госдумы РФ Александр Бородай после обстрела под Бахмутом
Вблизи Бахмута ВСУ обстреляли автомобиль с депутатом госдумы Бородаем, - СМИ
18:44
Порошенко финансирует новые разработки средств РЭБ для ПВО: нужно защитить инфраструктуру Одессы и других украинских городов
18:32
Обновлено
Россияне ударили по поселку и городу на Сумщине: один человек погиб, есть раненые
18:30
Эксклюзив
Украина будет использовать F-16 так, что мы удивимся - пилот из США
18:18
парковка
В Киеве с 24 июля вернут оплату за парковку
18:17
Эксклюзив
Жители Крыма поняли, что оккупационная администрация не в состоянии их защитить, и задают много вопросов, - представитель президента Ташева
18:04
OPINION
Россия устроена по принципу скорлупы яйца
17:55
Россияне из авиации атаковали Змиевку на Херсонщине: есть пострадавший, повреждены дома и ферма
17:49
"Сенс Банк" официально стал государственным и получил нового председателя правления
17:33
Обновлено
В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дачу и стреляет из автомата по полицейским. Российские телеграмм-каналы пишут, что она принадлежала Януковичу
17:22
Эксклюзив
Пентагон
Базовый ответ на просьбу Украины об оружии должен быть "да", - американский пилот
17:19
Когда ВСУ развернутся, будут изменения на фронте, - Блинкен о контрнаступлении
17:17
В Одессе во время комендантского часа пассажир такси вез более 200 свертков с психотропами
17:16
Эксклюзив
Говорить заранее: психолог Старцева рассказала, как подготовить ребенка к военной службе родителей
17:00
Эксклюзив
Реджеп Эрдоган
Эрдоган может перекрыть Босфор для российских кораблей, и не только для военных, - Фейгин
16:39
Эксклюзив
Альтернативы морю для экспорта зерна у Украины нет, - директор Центра транспортных стратегий
16:11
Оккупанты по ночам перевозят тяжелую военную технику через Мелитополь, - Федоров
16:06
OPINION
Прекращение зернового коридора существенно скажется на экономике
15:57
Пригожин в Беларуси основал фирму, - СМИ
15:55
Зеленский обсудил со Столтенбергом ситуацию в Черном море и зерновой коридор
15:42
Обновлено
Россияне ударили по Купянску: погибла женщина
15:31
"Ты – бандерка". В Николаеве полиция открыла производство на мужчину, унижавшего женщин за украинский язык
15:30
Эксклюзив
Цена пяти выстрелов Patriot: для фронта нужно 100 тыс. FPV-дронов в месяц, - соучредитель благотворительного фонда
14:46
В большинстве регионов ожидается потепление и сухая погода: прогноз на 23 июля от Натальи Диденко
14:35
ЮНЕСКО осудило атаки РФ на исторический центр Одессы
14:31
Ryanair
Ryanair до конца года может возобновить полеты из Киева и Львова
14:26
Эксклюзив
Чем больше F-16 смогут защищать города и инфраструктуру, тем больше других систем можно будет использовать поближе к линии фронта, - пилот из США
14:08
OPINION
Почему "словацкая Гавел" не пойдет на второй срок?
14:05
На фронте погиб российский пропагандист Журавлев
14:00
Эксклюзив
Без ударов по Крымскому мосту невозможно осуществить полноценное контрнаступление ВСУ, - Фейгин
13:53
В Донецкой области в результате российских обстрелов обесточены две шахты, - Минэнерго
13:29
Обновлено
После ударов украинских беспилотников в Крыму горит нефтебаза и детонирует боеприпасы. Движение по железной дороге приостановлено
13:27
Оккупанты подозревают работников Крымского моста в организации взрывов, - ЦНС
13:13
В США родила горилла, которую четыре года считали самцом
13:04
Военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины, - Минобороны
12:33
Курс валют в Украине: цены на доллар и евро 22 июля
12:32
На побережье Уругвая выбросило около двух тысяч мертвых пингвинов
12:21
В Индии произошел масштабный оползень: 22 человека погибли, более 100 остаются под завалами
12:02
OPINION
Что такое "военная экономика"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV