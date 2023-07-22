Об этом сообщает DW Украина.

"Съемочная группа DW попала под российские обстрелы около 12:10 во время съемок тренировок украинских военных на полигоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шилко доставили в больницу, сейчас его состояние стабильное. Корреспондент DW Матиас Бёллингер и сопровождавшая съемочную группу команда по безопасности не пострадали.

"Мы снимали украинскую армию во время тренировки, вдруг услышали несколько взрывов. Мы легли на землю, раздалось еще несколько взрывов, мы увидели, что есть раненые. Позже украинская армия подтвердила, что нас обстреляли кассетными боеприпасами", - рассказал Бёлингер.

Также известно, что во время атаки погиб один украинский военный, еще несколько серьезно пострадали.