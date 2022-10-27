Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 26 октября стало известно о 3 мирных жителях Донбасса, убитых россиянами - в Бахмуте. Еще 2 человека за вчера получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно установить.

25 октября захватчики убили одного гражданского жителя Донбасса, ранили четырех. Найдены тела еще четырех погибших во время оккупации.

26 октября спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко сообщила, что вся линия фронта в Донецкой области находится под обстрелами .

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