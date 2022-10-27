В Донецкой области оккупанты за сутки убили троих гражданских, еще двоих ранили
В Донецкой области 26 октября российские захватчики убили трех жителей Бахмута, еще двух гражданских ранили
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 26 октября стало известно о 3 мирных жителях Донбасса, убитых россиянами - в Бахмуте. Еще 2 человека за вчера получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно установить.
- 25 октября захватчики убили одного гражданского жителя Донбасса, ранили четырех. Найдены тела еще четырех погибших во время оккупации.
- 26 октября спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко сообщила, что вся линия фронта в Донецкой области находится под обстрелами .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное