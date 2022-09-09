В Донецкой области оккупанты за сутки убили по меньшей мере 9 мирных жителей, еще 23 - ранены
За минувшие сутки, 8 сентября, в результате обстрелов рашистов в Донецкой области пострадали по меньшей мере 23 человека, еще 9 мирных жителей погибли
Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"За 8 сентября россияне убили 9 мирных жителей Донбасса: 5 в Бахмуте, 2 в Зайцево, 1 в Нью-Йорке и 1 в Федоровке", - пишет Кириленко.
Еще 23 человека получили ранения в результате обстрелов рашистов.
Информация о количестве жертв в Мариуполе и Волновахе отсутствует.
"Россия убивает гражданских! Все россияне будут отвечать за свои преступления на нашей земле!" - подчеркнул глава Донбасса.
- В Донецкой области россияне применили против защитников Украины ядовитое вещество. Предварительно это может быть хлорпикрин.
- Украинские военные успешно отразили наступление российских кафиров в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.
- В Донецкой области сегодня, 6 сентября, Вооруженные Силы Украины уничтожили вместе с вражеским экипажем бронированную машину "Патруль".
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кураховской гимназии Донецкой области. Здание частично разрушено.
- За 7 сентября россияне убили семь мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске, 2 в Марьинке, 1 в Галицыновке и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения.
- Вооруженные силы Украины продвинулись в Донецкой области и освободили от российских оккупантов село Озерное.
- Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на пятницу, 9 сентября. Проезд в нем бесплатный.
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