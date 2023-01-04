Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 3 января россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Курахово. Еще 5 человек в области получили ранения", - написал он и отметил, что каждый военный преступник будет наказан.

3 января оккупанты ударили ракетами по Краматорску , в результате чего был ранен работник ремонтной бригады, которая чинила электросети.

Днем 3 января оккупанты обстреляли Курахово из артиллерии.

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