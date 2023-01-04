В Донецкой области оккупанты за сутки убили одного гражданского и ранили еще пятерых
В Донецкой области за минувшие сутки, 3 января, российские оккупанты убили одного мирного жителя и ранили еще пятерых
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"За 3 января россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Курахово. Еще 5 человек в области получили ранения", - написал он и отметил, что каждый военный преступник будет наказан.
- 3 января оккупанты ударили ракетами по Краматорску , в результате чего был ранен работник ремонтной бригады, которая чинила электросети.
- Днем 3 января оккупанты обстреляли Курахово из артиллерии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.72
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.55
- Актуальное
- Важное