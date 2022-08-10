В Донецкой области оккупанты за сутки убили двух мирных жителей, ранили еще 6
На Донетчине 9 августа россияне убили двух гражданских, ранили 6. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .
"За 9 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Очеретино и Шевченко. Еще 6 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 8 августа в Донецкой области от обстрелов российских захватчиков погибли три мирных жителя, также ранены еще 19 человек.
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