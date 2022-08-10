Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .

"За 9 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Очеретино и Шевченко. Еще 6 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

8 августа в Донецкой области от обстрелов российских захватчиков погибли три мирных жителя, также ранены еще 19 человек.

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