Об этом информирует в телеграме глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .

25 августа "горячо" было в громадах Бахмутского и Краматорского районов.

"В Соледарской громаде под обстрелами оказались Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Миньковка и Васюковка.

Совсем не тихой была ночь в Светлодарской громаде: под огнем Одрадовка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Николаевка, Пески и Майорск", - говорится в сообщении.

В Северске в результате попаданий российских снарядов повреждены 4 дома.

По Краматорскому району армия РФ ударила по меньшей мере дважды - есть попадания в учебные заведения: в Химико-механический техникум в Славянске и в школу в Николаевке. Также там повреждены 5 жилых домов.

В Константиновской громаде в результате обстрела рашистов начался пожар - выгорело 30 га стерни и 0,3 га лесополосы.

"За 25 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Северске и Зеленополье. Еще 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Известно, что установить точные данные о количестве погибших или пострадавших во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе невозможно.

"Россия убивает гражданских! За каждое преступление будет наказание", - добавил глава Донбасса.

За 24 августа россияне убили троих мирных жителей Донбасса – в Соледаре. Еще один человек получил ранение.

Ночью 25 августа российские оккупанты ударили ракетами С-300 по жилому сектору Николаева, повреждены дома. Предварительно, без жертв и пострадавших.

В Славянске 25 августа было три мощных взрыва, повреждены многоэтажки.

Утром 26 августа российские оккупанты попали в химико-механический техникум в Славянске Донецкой области.

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