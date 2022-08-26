В Донецкой области оккупанты за сутки убили двух мирных жителей и еще 6 ранили
За предыдущие сутки в результате ударов российской армии в Северске и Зеленополье Донецкой области пострадали двое мирных жителей, еще шестеро получили ранения
Об этом информирует в телеграме глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .
25 августа "горячо" было в громадах Бахмутского и Краматорского районов.
"В Соледарской громаде под обстрелами оказались Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Миньковка и Васюковка.
Совсем не тихой была ночь в Светлодарской громаде: под огнем Одрадовка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Николаевка, Пески и Майорск", - говорится в сообщении.
В Северске в результате попаданий российских снарядов повреждены 4 дома.
По Краматорскому району армия РФ ударила по меньшей мере дважды - есть попадания в учебные заведения: в Химико-механический техникум в Славянске и в школу в Николаевке. Также там повреждены 5 жилых домов.
В Константиновской громаде в результате обстрела рашистов начался пожар - выгорело 30 га стерни и 0,3 га лесополосы.
"За 25 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Северске и Зеленополье. Еще 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Известно, что установить точные данные о количестве погибших или пострадавших во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе невозможно.
"Россия убивает гражданских! За каждое преступление будет наказание", - добавил глава Донбасса.
- За 24 августа россияне убили троих мирных жителей Донбасса – в Соледаре. Еще один человек получил ранение.
- Ночью 25 августа российские оккупанты ударили ракетами С-300 по жилому сектору Николаева, повреждены дома. Предварительно, без жертв и пострадавших.
- В Славянске 25 августа было три мощных взрыва, повреждены многоэтажки.
- Утром 26 августа российские оккупанты попали в химико-механический техникум в Славянске Донецкой области.
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