В Донецкой области оккупанты за сутки убили 7 мирных жителей, еще 9 ранили
В Донецкой области 4 августа россияне убили 7 жителей Торецка, еще 9 гражданских ранили. Число жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 4 августа россияне убили 7 мирных жителей Донбасса - в Торецке. Еще 9 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно установить.
4 августа в Торецке россияне обстреляли остановку и церковь . Сообщали о 8 убитых гражданских, раненых троих детях и священнике.
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