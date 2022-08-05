Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 4 августа россияне убили 7 мирных жителей Донбасса - в Торецке. Еще 9 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно установить.

4 августа в Торецке россияне обстреляли остановку и церковь . Сообщали о 8 убитых гражданских, раненых троих детях и священнике.

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