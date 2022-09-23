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В Донецкой области оккупанты за сутки убили 7 мирных жителей, еще 17 получили ранения

23 сентября, 2022 пятница
08:41
война с Россией

В Донецкой области 22 сентября россияне убили 7 гражданских, еще 17 ранили. Число жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .

"За 22 сентября россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 1 в Часовом Яру и 1 в Клещиевке. Еще 17 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

  • Вечером 21 сентября в Донецкой области россияне обстреляли кассетными снарядами школу искусств в Часовом Яру, а ракетами - предприятие в Краматорске.

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