В Донецкой области оккупанты за сутки убили 6 гражданских, еще 4 ранили
В Донецкой области 28 сентября россияне убили 6 мирных жителей, ранили еще 4. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.
"За 28 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке, 1 в Бахмуте, 1 в Северном, 1 в Благодатном, 1 в Николаевке. Еще 4 человека получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно установить.
- 27 сентября в Донецкой области оккупанты обстреляли дома и школу, где были люди, убили 5 гражданских и ранили еще 10. В ОВА призвали местных эвакуироваться.
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