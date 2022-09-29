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В Донецкой области оккупанты за сутки убили 6 гражданских, еще 4 ранили

29 сентября, 2022 четверг
08:44
война с Россией

В Донецкой области 28 сентября россияне убили 6 мирных жителей, ранили еще 4. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.

"За 28 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке, 1 в Бахмуте, 1 в Северном, 1 в Благодатном, 1 в Николаевке. Еще 4 человека получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно установить.

  • 27 сентября в Донецкой области оккупанты обстреляли дома и школу, где были люди, убили 5 гражданских и ранили еще 10. В ОВА призвали местных эвакуироваться.

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