В Донецкой области оккупанты за сутки убили 6 гражданских, еще 15 человек получили ранения
В Донецкой области 29 июля россияне убили 6 мирных жителей, еще 15 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 29 июля россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 2 в Краматорске, 1 в Водяном, 1 в Курдюмовке, 1 в Первомайском и 1 в Керменчике. Еще 15 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 29 июля российские кафиры в очередной раз обстреляли Краматорск в Донецкой области. Два человека погибли. еще 5 пострадали.
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