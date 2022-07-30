Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 29 июля россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 2 в Краматорске, 1 в Водяном, 1 в Курдюмовке, 1 в Первомайском и 1 в Керменчике. Еще 15 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

29 июля российские кафиры в очередной раз обстреляли Краматорск в Донецкой области. Два человека погибли. еще 5 пострадали.

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