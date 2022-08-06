В Донецкой области оккупанты за сутки убили 5 мирных жителей, еще 14 ранили
В Донецкой области 5 июня россияне убили 5 гражданских, ранили еще 14. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить нет возможности
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .
"За 5 августа россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Опытном, 1 в Авдеевке, 1 в Соледаре и 1 в Первомайском. Еще 14 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 6 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты проводят наступательную операцию в Донецкой области и сосредоточили основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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