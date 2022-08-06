Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .

"За 5 августа россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Опытном, 1 в Авдеевке, 1 в Соледаре и 1 в Первомайском. Еще 14 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

6 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты проводят наступательную операцию в Донецкой области и сосредоточили основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb