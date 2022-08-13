В Донецкой области оккупанты за сутки убили 5 гражданских, ранили еще 35
В Донецкой области 12 августа россияне убили 5 мирных жителей, еще 35 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 12 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Краматорске, 1 в Бахмуте, 1 Курахово и 1 в Кодеме. Еще 35 человек получили ранения", - отметил он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.
- 11 августа в Донецкой области кафиры убили 7 гражданских, еще 14 ранили.
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