Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 12 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Краматорске, 1 в Бахмуте, 1 Курахово и 1 в Кодеме. Еще 35 человек получили ранения", - отметил он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

11 августа в Донецкой области кафиры убили 7 гражданских, еще 14 ранили.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb