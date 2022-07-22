В Донецкой области оккупанты за сутки убили 5 гражданских, ранили еще 10
В Донецкой области 21 июля россияне убили 5 гражданских, ранили 10. Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .
"За 1 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 в Северске, 1 в Павловке и 1 в Марьинке. Еще 10 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Глава ОВА отметил, что пока невозможно выяснить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.
- 20 июля и на утро 21 июля в Донецкой области россияне убили одного человека, ранили 5, обстреляли две школы, дом и машиностроительные заводы. Местные власти призвали людей эвакуироваться.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.17
Покупка 37.17Продажа 38.36
-
EUR
Покупка 37.57Продажа 38.94
- Актуальное
- Важное