Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .

"За 1 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 в Северске, 1 в Павловке и 1 в Марьинке. Еще 10 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Глава ОВА отметил, что пока невозможно выяснить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

20 июля и на утро 21 июля в Донецкой области россияне убили одного человека, ранили 5, обстреляли две школы, дом и машиностроительные заводы. Местные власти призвали людей эвакуироваться.

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