В Донецкой области оккупанты за сутки убили 5 гражданских, еще 6 ранили
В Донецкой области 15 сентября россияне убили 5 мирных жителей, ранили еще 6. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 15 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: в Селидово, Красногоровке, Марьинке, Соледаре и Бахмуте. Еще 6 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 14 сентября в Донецкой области кафиры убили двух гражданских, еще 13 ранили.
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