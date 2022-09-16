Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 15 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: в Селидово, Красногоровке, Марьинке, Соледаре и Бахмуте. Еще 6 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

14 сентября в Донецкой области кафиры убили двух гражданских, еще 13 ранили.

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