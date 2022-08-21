Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 20 августа россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Георгиевке, 1 в Авдеевке и 1 в Парасковеевке. Еще 2 человека получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно установить.

19 августа в Донецкой области кафиры убили 7 гражданских, ранили еще 13. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить нельзя.

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