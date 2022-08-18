В Донецкой области оккупанты за сутки убили 3 гражданских, еще 6 ранили
В Донецкой области 17 августа россияне убили трех гражданских, ранили 6. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить нет возможности
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .
"За 17 августа россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Авдеевке, Нетайлово и Кураховке. Еще 6 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 16 августа в Донецкой области россияне убили двух гражданских, еще 7 ранили.
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