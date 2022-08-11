В Донецкой области оккупанты за сутки убили 11 гражданских, еще 8 ранили
В Донецкой области 10 августа россияне убили 11 гражданских, еще 8 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить нельзя
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 10 августа россияне убили 11 мирных жителей Донбасса: 6 в Бахмуте, 3 в Соледаре, 1 в Красногоровке и 1 в Авдеевке. Еще 8 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 9 августа россияне убили двух мирных жителей Донбасса, ранили 6. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока нельзя.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.76
Покупка 38.76Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.37
- Актуальное
- Важное