Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 10 августа россияне убили 11 мирных жителей Донбасса: 6 в Бахмуте, 3 в Соледаре, 1 в Красногоровке и 1 в Авдеевке. Еще 8 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

9 августа россияне убили двух мирных жителей Донбасса, ранили 6. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока нельзя.

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