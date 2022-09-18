В Донецкой области оккупанты выпустили 6 ракет по Родинскому: два человека получили ранения
Российские оккупанты ночью обстреляли Родинское Донецкой области. Повреждены жилые дома, двое жителей находятся в больнице с ранениями
Об этом сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин в телеграмме.
"Минувшей ночью подвергся обстрелам город Родинский. Ориентировочно 6 ракет системы С-300 попали в районе железнодорожной станции и улицы Шахтерской Славы", - пишет Требушкин.
Сообщается, что два человека получили ранения и находятся в больнице.
"Известно о поврежденном автомобиле, а также жилых домах по ул. Железнодорожная и Маяковского. Масштабы разрушений устанавливаются", - добавил Требушкин.
- В результате обстрелов оккупантами 18 сентября на Днепропетровщине есть значительные разрушения инфраструктуры, а также трое раненых.
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