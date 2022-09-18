Об этом сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин в телеграмме.

"Минувшей ночью подвергся обстрелам город Родинский. Ориентировочно 6 ракет системы С-300 попали в районе железнодорожной станции и улицы Шахтерской Славы", - пишет Требушкин.

Сообщается, что два человека получили ранения и находятся в больнице.

"Известно о поврежденном автомобиле, а также жилых домах по ул. Железнодорожная и Маяковского. Масштабы разрушений устанавливаются", - добавил Требушкин.

В результате обстрелов оккупантами 18 сентября на Днепропетровщине есть значительные разрушения инфраструктуры, а также трое раненых.

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