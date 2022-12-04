Об этом Национальная полиция Украины сообщила 4 декабря 2022 года.

В Донецкой области полиция зафиксировала последствия обстрела армии РФ в 12 населенных пунктах. Оккупанты поразили такие города как Авдеевка, Торецк, Соледар, Украинский, Краматорск, Часов Яр. А также пгт Большая Новоселка, села Берестки, Волченка, Каменка, Первомайское и Карловка.

"Армия России ранила гражданских жителей, разрушила и повредила жилье людей, объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в тексте пресс-службы.

Правоохранители информируют о разрушении и повреждении 29 гражданских объектов – 15 жилых домов, помещения фабрики, машиностроительный завод, вагон, котельную, СТО, автоцистерны, рынок, магазин, хозяйственные постройки, гаражи.

"В результате вражеских атак ранены в Соледаре, Времен Яре, Великой Новоселке и Первомайском", - отмечают в полиции.

Напомним, 3 декабря военные РФ нанесли 10 ракетных и 16 авиационных ударов, также совершили более 30 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и городам и селам на линии столкновения.

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