В Донецкой области оккупанты применили фосфорные снаряды и ранили 11 мирных жителей, в том числе 4 детей, - ОВА

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .



По его словам, в ночь на 31 марта россияне продолжили обстреливать центральную часть Донецкой области.



"В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. В Кураховскую городскую больницу доставлено 11 раненых гражданских из Марьинской громады, среди них 4 детей", - отметил Павел Кириленко.



Утром 31 марта россияне обстреляли Очеретинскую громаду и ранили двух местных жителей.



"Продолжаем подвозить питьевую воду и продовольствие в прифронтовые населенные пункты. Всех желающих эвакуируем. Еще раз призываю всех, кто оказался на линии фронта, кто зависим от наличия специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и уехать. Эвакуация - это временно. Самое важное сейчас - сохранить жизнь" - подчеркнул глава Донецкой ОВА.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb