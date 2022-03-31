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В Донецкой области оккупанты применили фосфорные снаряды и ранили 11 мирных жителей, в том числе 4 детей, - ОВА

31 мартa, 2022 четверг
10:47
война с Россией

В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке Донецкой области россияне использовали фосфорные снаряды, ранили 11 мирных жителей, в том числе 4 детей, а в Очеретинской громаде от обстрелов пострадали два человека

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

По его словам, в ночь на 31 марта россияне продолжили обстреливать центральную часть Донецкой области.

"В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. В Кураховскую городскую больницу доставлено 11 раненых гражданских из Марьинской громады, среди них 4 детей", - отметил Павел Кириленко.

Утром 31 марта россияне обстреляли Очеретинскую громаду и ранили двух местных жителей.

"Продолжаем подвозить питьевую воду и продовольствие в прифронтовые населенные пункты. Всех желающих эвакуируем. Еще раз призываю всех, кто оказался на линии фронта, кто зависим от наличия специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и уехать. Эвакуация - это временно. Самое важное сейчас - сохранить жизнь" - подчеркнул глава Донецкой ОВА.



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